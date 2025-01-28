Наразі планів збільшити видобуток нафти для зниження ціни немає.

Після заклику президента США Дональда Трампа знизити ціни на нафту міністри енергетики країн ОПЕК+ провели переговори перед плановим самітом країн-учасниць картелю наступного тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні заяви та власні джерела.

Саудівські ЗМІ офіційно повідомили, що у понеділок міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман провів в Ер-Ріяді переговори зі своїми колегами з Іраку та Лівії. Говорили про "посилення спільних зусиль для підтримки стабільності глобальних енергетичних ринків" і співпрацю для досягнення взаємних інтересів. За даними власних джерел Reuters, саудівський міністр також провів таємну зустріч з міністром енергетики ОАЕ.

На 3 лютого заплановано засідання Спільного міністерського моніторингового комітету, групи вищих міністрів країн ОПЕК+, які можуть рекомендувати зміни до спільної політики нафтовидобутку. Офіційно ОПЕК+ ще не відреагувала на заклик Трампа, але п’ять представників групи конфіденційно заявили Reuters, що на зустрічі навряд чи буде скориговано поточний план видобутку.

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Члени ОПЕК+ наразі тримають видобуток на рівні 5,86 млн барелів на день після серії скорочень з 2022 року. Згідно поточних планів вони мають намір почати збільшення видобутку з квітня.

У п’ятницю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал аль-Ібрагім, коментуючи заклики Трампа, зауважив, що Саудівська Аравія та ОПЕК прагнуть довгострокової стабільності на ринку нафти.

Трамп хоче знизити світові ціни на нафту

Як писав УНІАН, невдовзі після своєї інавгурації новий президент США Дональд Трамп закликав країни ОПЕК і зокрема Саудівську Аравію знизити ціну на нафту, аби змусити Росію згорнути агресію в Україні. Він висловив здивування, що цього не зробили раніше.

Також Трамп пообіцяв зняти максимум обмежень на видобуток нафти в самих США, де для цього були встановлені певні екологічні та адміністративні бар'єри.

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