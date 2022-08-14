За інформацією Железняка, в тексті буде повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, який має на меті скасувати на пальне пільгове оподаткування, запроваджене з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив у своєму Telegram заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Уряд вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. Тексту ще немає, але, за моєю інформацією, там буде повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення", - зазначив він.

Пізніше він написав, що урядовим законопроектом замість "нульової" ставки акцизу встановлюється акциз "100 євро за 1000 літрів" для всіх видів палива (на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан).

"ПДВ поки залишається без змін, як зараз - 7%. Аргументація повернення акцизів: відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг", - додав він.

За розрахунками уряду, така ініціатива принесе 2 млрд грн у місяць.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у березні 2022 року Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

"Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у першому півріччі 2022 року. Зазначені частки визначено виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2021 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС", - йдеться в повідомленні.

В кінці квітня Рада відмовилася від підвищення податків на паливо.

Зазначимо, що за тиждень з 6 по 12 серпня середня ціна в країні бензину А-95 знизитися на 7 коп./л і склала 49,88 грн/л, бензин А-95 преміум подешевшав на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельне паливо – на 78 коп./л - до 53,52 грн / л.

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