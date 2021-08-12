Фактична ціна реалізації нафти та конденсату в Україні в червні 2021 року склала 14,1 тис. грн/тонну.

Фактичний ціна реалізації нафти і конденсату в Україні в липні знизилася на 1% в порівнянні з червнем, склавши 14 тис.грн за 1 тонну.

Відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні в червні 2021 року склала 14,1 тис.грн/тонна.

Регулювання цін на паливо: що необхідно знати

Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизельного палива від необґрунтованого підвищення цін, враховуючи нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів з Білорусі і РФ.

Основна причина зростання цін на АЗС - зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту зросли з 62 дол./ бар. до 69 дол./ бар., а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

11 травня 2021 року Кабінет міністрів України зобов'язав мережі АЗС попереджати про підвищення цін на бензин і дизпаливо на 1% і вище за 20 днів.

14 травня Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

17 травня 2021 року запуск держрегулювання обвалив ціни на бензин.

Автор: Ігор Орел