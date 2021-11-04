Споживання електроенергії населенням збільшилося на 5,6%, а промисловістю — на 6,7%.

Споживання електроенергії в Україні за січень-вересень 2021 року становило 92,2 млрд кВт-год, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляє Оператор системи передачі держкомпанія "Укренерго".

Зазначається, що головними причинами є відсутність у 2021 році суворих карантинних заходів для протидії поширення COVID-19, як наслідок зростання споживання відбулося у всі місяці, але найбільше у березні та квітні — на 11,6% та 12,4% відповідно. Крім цього, у липні 2021 року спостерігалася спекотніша погода, ніж у липні 2020 року (23,7°С проти 21,9°С), що призвело до збільшення споживання на 7,2%.

В компанії повідомили, що загалом за 9 місяців 2021 року, у порівнянні з січнем-вереснем 2020 року, своє споживання збільшили всі групи споживачів, окрім агропідприємств (-5,9%). Найбільше зросло споживання у групи непромислових споживачів (малий та середній бізнес) — на 18,1%, будівництва — на 15% і транспорту — на 9,4%, що пов’язано із відсутністю суворих карантинних обмежень. Водночас споживання електроенергії населенням збільшилося на 5,6%, а промисловістю — на 6,7%.

Читайте такожЗахмарні ціни на газ та вугілля в Європі: Шмигаль розповів, що буде з комунальними тарифами в УкраїніКрім цього, всі галузі промисловості наростили своє споживання. Найбільше - виробники будівельних матеріалів — на 17,1% та машинобудівники на 14,1%. Також варто відзначити значне зростання споживання металургійною та хімічно-нафтохімічною галузями (+6,5% та +7,1% відповідно).

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт, та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

Необхідність в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Автор: Ганна Бредіхіна