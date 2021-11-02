Наприкінці травня регулятор заборонив імпорт в Україну білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року, проте заборону на листопад не продовжив.

Нардеп зі "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що Україна переплатила за електроенергію, яку поставлятимуть з Білорусі у екстреному режимі.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Якби ми купували цю електроенергію у звичайному режимі, вона коштувала би для нас 1,6 гривні за кіловат/год. Проте ми купили її в екстреному режимі. І тому вона обійшлася нам у 5 гривен за кіловат/год", – заявив Бужанський.

Він зауважив, що суму варто помножити з урахуванням графіку, за яким українська сторона планує брати електроенергію.

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Україна запросила аварійну допомогу на постачання електроенергії з Білорусі

Як повідомили ввечері, 2 листопада, у Міненерго Білорусі, з 14:00 вівторка в рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь почала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Поставки здійснюються за запитом української сторони

У держкомпанії Оператора об'єднаної енергосистеми України "Укренерго" журналістам УНІАН підтвердили факт отримання аварійної допомоги.

Також в компанії зазначили, що наразі ніяких відключень споживачів ані промислових, ані побутових не планується.

Аварійну допомогу надано на тлі дефіциту вугілля на державних ТЕС, через який кожен другий блок держкомпанії "Центренерго" не працює через брак вугілля.

Що передувало

26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону, українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

30 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що українські компанії не зможуть відновити з 1 листопада імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через те, що російські та білоруські компанії скасували аукціони з продажу електроенергії.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день ОЕС України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.

Заборона на імпорт електроенергії

Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

У січні 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.

Автор: Віолетта Орлова