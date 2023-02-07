Через дефіцит потужності найбільше відключень в Одеській і Львівській областях та Києві.

Кількість відключень електроенергії в Україні зменшилась на 42% у порівнянні з кінцем січня.

Як повідомляє Міністерство енергетики в Telegram-каналі, сьогодні, 7 лютого, ситуація з дефіцитом доступної електричної потужності залишається на рівні попередньої доби. Водночас завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії, незважаючи на похолодання, цей дефіцит суттєво нижчий, ніж минулого вівторка.

"Як наслідок, кількість знеструмлених споживачів на ранок вівторка 07.02.2023 на 42% нижча, ніж у вівторок 31 січня", - йдеться у повідомленні.

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Через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів у Одеській і Львівській областях та в м. Києві.

Прес-служба повідомляє, що у зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація із знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Водночас складною залишається ситуація із електропостачанням м. Одеси та Одеського району через мережеві обмеження, зумовлені аварією на одній із підстанцій системи передачі.

Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшої стабілізації ситуації та відновлення електропостачання.

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Енергосистема України зазнала 13 ворожих ракетних атак та 15 хвиль атак БПЛА.

Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Водночас на тимчасово окупованих територіях на півдні країни розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Найближчим часом ситуація з електроенергією в Україні може погіршитися. Це пов'язано з тим, що через погіршення погодних умов навантаження на енергосистему зросте.

Наразі генерація в Україні зросла, але із пониженням температури зростає і споживання електроенергії. Оскільки наступний тиждень, за прогнозами, буде холодним, відключення в столиці можуть стати тривалішими, повідомив глава енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.