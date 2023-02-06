З погіршенням погодних умов зростає ризик виникнення аварій.

Найближчим часом ситуація з електроенергією у Києві та інших регіонах може погіршитися. Це пов'язано з тим, що через погіршення погодних умов навантаження на енергосистему зросте.

Як повідомили в прес-службі ДТЕК, найближчими днями в Україну можуть повернутися морози. Зазвичай подібні погодні умови можуть призводити до збільшення навантаження на електромережі, внаслідок чого збільшується ризик виникнення аварій.

У зв'язку з цим українців закликають економно споживати електроенергію і уважно стежити за оновленнями.

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Ситуація з електроенергією в Україні

Вдень у понеділок, 6 лютого, в "Укренерго" повідомили, що в Україні зростає споживання електроенергії. У двох областях і в столиці вводяться аварійні відключення.

При цьому в Одесі та Одеському районі ситуація з енергопостачанням, яке 4 лютого було порушено через аварію на одному з об'єктів НЕК "Укренерго", покращиться наприкінці наступного тижня. Аварія сталася через те, що раніше цей об'єкт неодноразово потрапляв під ракетні удари і атаки дронів-камікадзе.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що найближчим часом поставки електроенергії споживачам будуть збільшені в результаті того, що Європейський союз погодився постачати Україні 2 гігавати електроенергії.

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