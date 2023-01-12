Вже вранці в дев'яти областях застосовувалися аварійні відключення.

В Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, в областях вводяться аварійні відключення.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", графіки відключень складають і безпосередньо їх застосовують оператори системи розподілу (обленерго).

"Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, особливо в ранкові та вечірні години максимального споживання. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже вранці в дев'яти областях були перевищені ліміти споживання, в результаті чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

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У компанії підкреслили, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних і дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповано ряд електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. І спільними зусиллями це нам поступово вдається. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами по черзі. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему і зменшити необхідність застосування обмежень, - підкреслили в компанії.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

6 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватися до аварійних відключень електроенергії через похолодання та можливі обстріли окупантів.

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