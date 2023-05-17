Ощадливо споживати електрику просять у вечірні години.

В ремонти виведені деякі енергоблоки атомних та теплових електростанцій, енергетики закликають до економного споживання у вечірні години.

"Виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Однак у вечірні години в енергосистемі задіюються всі можливі резерви для забезпечення споживачів електроенергією. Це пов’язано з виведенням у плановий ремонт атомної генерації, яка після інтенсивної роботи під час опалювального сезону потребує перезавантаження палива. Також в ремонти виведені низка енергоблоків теплових електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж 6 місяців осінньо-зимового періоду. Це значно знизило доступні потужності та резерви в енергосистемі, зокрема у вечірні години", - повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

Як зазначають в "Укренерго", допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання.

Відео дня

"Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії у вечірні години – з 19:00 до 22:00. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - розповіли у компанії.

Крім того, країна-агресор продовжує тероризувати прикордонні та прифронтові області постійними обстрілами. Так на Донеччині росіяни вночі пошкодили лінію електропередачі, яка живить одну з шахт. Шахтарів вивели. Бригади обленерго відновили живлення.

"Відновлення електропостачання на деокупованих територіях ускладнюється щільним замінуванням, яке залишає після себе ворог. Зокрема, на Харківщині під однією з ліній обленерго довжиною 12 км сапери вилучили понад 1000 протитанкових та протипіхотних мін. Тільки після розмінування енергетики змогли розпочати відновлення.

Підготовка енергосистеми до зими

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада розпочала підготовку енергетичної системи країни перед наступною зимою. Для термінового відновлення енергосистеми до зими необхідні кошти в сумі понад 1 мільярд доларів.

За даними Міненерго на повне відновлення енергосистеми потрібно щонайменше 11 мільярдів доларів. Раніше відомство заявляло, що необхідно прийняти рішення про підвищення тарифів на електроенергію, інакше енергосистема не зможе вчасно підготуватися до наступної зими. Уряд запропонував усім енергетичним компаніям кредитування для відновлення пошкодженого обладнання.

Крім того повідомлялося, що цього літа енергосистема України вперше працюватиме без найбільшої атомної електростанції – Запорізької АЕС, через що громадяни мають скорочувати своє споживання.

Вас також можуть зацікавити новини: