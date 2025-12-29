В Україні стався вибух на магістральній газовій трубі: деталі від ДСНС

Загроза поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури наразі відсутня.

В Мукачівському району спалахнула магістральна газова труба. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Повідомлення про загорання магістральної газової труби неподалік від села Росош Мукачівського району надійшло до Служби порятунку 29 грудня о 05:29.

"‎Для забезпечення пожежної безпеки та запобігання поширенню полум’я на лісовий масив було залучено 21 рятувальника та 7 одиниць техніки державних пожежно-рятувальних частин міст Мукачево, Свалява та села Довге"‎, – зазначили у ДСНС.

Також повідомлялося про прибуття на місце події оперативно-координаційного відділу Головного управління ДСНС та газовиків. Загроза поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури наразі відсутня.

Станом на 07:15 було перекрито вентиль газопроводу. Місцеве населення від газопостачання не відключали.

