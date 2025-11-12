Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, рішення прийнято на підставі матеріалів НАБУ. Крім Хартмута відсторонено ще низку чиновників "Енергоатома".

Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління АТ НАЕК "Енергоатом" Якоба Хартмута.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, рішення прийнято на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ.

Крім того, Кабмін доручив тимчасовому виконуючому обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента АТ НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:

директора з фінансів та бюджетування;

директора з правового забезпечення;

керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".

Свириденко зазначила, якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, вони будуть відсоронені.

Хто такий Якоб Хартмут

Якоб Хартмут український топ-менеджер в енергетичній сфері німецького походження. Він обіймає посаду віце-президента АТ НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.

У "Енергоатомі" він відповідає за ключові аспекти, включаючи економіку, інвестиції та корпоративний розвиток. У грудні 2020 року його було призначено тимчасово виконувачем обов'язків генерального директора дочірнього підприємства "Енергоатом-Трейдинг", яке займається торгівлею електроенергією.

До приходу в "Енергоатом" очолював правління ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) будинку на Саксаганського 121, проте у 2016 році мешканці його звільнили за розтрати і створення заборгованості перед "Київенерго" і "Київводоканалом", пише Енергетичний фронт.

У 1995-2004 роках працював у РФ, очоливши аналітичне управління ЗАТ "Ренесанс Капітал". У 2008 році призначений на посаду члена наглядової ради "Український професійний банк".

Після приходу в державну компанію сповідував правило підтримки економічного фронту в умовах війни, наголошував на важливості інвестицій у проекти, які приносять прибуток державі.

Операція "Мідас": що треба знати

Як повідомляв УНІАН, вчора НАБУ та САП викрили злочинну організацію, в яку входили високопосадовці, політики та бізнесмени. Вони створили корупційну схему впливу на АТ "НАЕК "Енергоатом". Згодом, Бюро оприлюднило частину записів, які стосуються цієї справи.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав кільком фігурантам справи запобіжні заходи.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупційний скандал заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах.

