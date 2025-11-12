Суд вирішив взяти його під варту на 60 діб з альтернативою внесення 95 млн гривень застави.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід ще одному фігуранту високорівневої злочинної організації, яка діяла у сфері енергетики. Йдеться про Ігоря Фурсенка.

Як стало відомо з трансляції розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, суд вирішив взяти його під варту на 60 діб з можливістю вийти під грошову заставу у 95 млн гривень.

"Застосувати до підозрюваного Фурсенка Ігоря Леонідовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 8 січня 2026 року включно. Визначити підозрюваному Фурсенку Ігорю Леонідовичу заставу у розмірі 95 мільйонів гривень", - повідомив суддя.

Він додав, що застава може бути внесена як самим Фурсенком, так і іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок ВАКС.

Операція "Мідас": останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Йому визначено заставу у розмірі 40 млн гривень.

Також суд обрав запобіжний захід фігуранту цієї ж справи Ігорю Миронюку (псевдонім "Рокет"), який був радником Германа Галущенка, коли той займав посаду міністра енергетики. Йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Заставу визначено у розмірі 126 мільйонів гривень.

Крім того, обрано запобіжний захід Лесі Устименко. За версією слідства, вона була працівницею бек-офісу "Енергоатому", через який відмивалися кошти. Її взяли під варту на 60 діб із альтернативною застави 25 млн гривень.

