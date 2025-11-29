Відомо про двох постраждалих.

Сьогодні вночі та вранці ворог масовано атакував столичний регіон, під ударом, крім Києва, була також Київська область. Внаслідок російської атаки у багатьох районах руйнування, є постраждалі.

Як повідомив голова Київської обласної адміністрації Микола Калашник, наслідки атаки зафіксовані у 5 районах області.

Зокрема, значно постраждав Броварський район, там пошкоджено 6 багатоповерхівок.

"У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей", - розповів він.

Також, пошкоджено приватні будинки, більше 20 гаражних боксів, автомобілі, будівля торговельного центру.

Крім того, у Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво, приватні будинки пошкоджені у Вишгородському та Бучанському районі.

Також Калашник повідомив, що внаслідок атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів:

"Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи".

У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки відомо про двох постраждалих – внаслідок удару та руйнування багатоповерхівки у Броварах.

"Виникла пожежа та на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад", - повідомили рятувальники.

У ДСНС також показали фото наслідків атаки.

Атака на Київ 29 листопада - що відомо станом на цей час

Наразі у Києві відомо про двох загиблих та 15 постраждалих. У кількох районах міста зафіксовано руйнування та пожежі.

Також мер міста Віталій Кличко повідомив, що наразі без електроенергії залишилася західна частина столиці.

