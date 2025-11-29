Сьогодні вночі та вранці ворог масовано атакував столичний регіон, під ударом, крім Києва, була також Київська область. Внаслідок російської атаки у багатьох районах руйнування, є постраждалі.
Як повідомив голова Київської обласної адміністрації Микола Калашник, наслідки атаки зафіксовані у 5 районах області.
Зокрема, значно постраждав Броварський район, там пошкоджено 6 багатоповерхівок.
"У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей", - розповів він.
Також, пошкоджено приватні будинки, більше 20 гаражних боксів, автомобілі, будівля торговельного центру.
Крім того, у Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво, приватні будинки пошкоджені у Вишгородському та Бучанському районі.
Також Калашник повідомив, що внаслідок атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів:
"Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи".
У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки відомо про двох постраждалих – внаслідок удару та руйнування багатоповерхівки у Броварах.
"Виникла пожежа та на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад", - повідомили рятувальники.
У ДСНС також показали фото наслідків атаки.
Атака на Київ 29 листопада - що відомо станом на цей час
Наразі у Києві відомо про двох загиблих та 15 постраждалих. У кількох районах міста зафіксовано руйнування та пожежі.
Також мер міста Віталій Кличко повідомив, що наразі без електроенергії залишилася західна частина столиці.