Графіки відключень на 3 січня: коли не буде світла у першу суботу нового року

В "Укренерго" нагадали, що світло відключають через наслідки атак РФ на енергосистему.

У суботу 3 січня у більшості регіонів України почергово відключатимуть світло у будинках та будуть обмежувати використання електроенергії для промисловості, повідомляє "Укренерго".

Диспетчерги енергосистеми нагадали, що світло відключають через "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти".

У компанії нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тобто час знеструмлень може як зростати, так і зменшуватися.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - підкреслили в "Укренерго".

Атаки РФ на енергетику

Як повідомляв УНІАН, з настанням нового року РФ не припинила атакувати українську енергетику. 1 січня внаслідок удару РФ по енергооб’єктах значна кількість споживачів у Волинській, Одеській і Чернігівській областях.

2 січня ворог знову вгатив по енергетиці Миколаївщини та Одещини, тимчасово залишивши без світла частину Запорізької області.

Водночас з 1 січня електроенергії в енергосистемі може побільшати, оскільки було досягнуто домовленості про збільшення максимального обсягу імпорту з ЄС.

