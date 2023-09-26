Також у разі аварійних відключень електричної енергії, таких споживачів мають заживити у першу чергу.

Міністерство соціальної політики розробило проект постанови, згідно якому пропонується заборонити відключати електроенергію за несплату деяким вразливим категоріям українців.

Як свідчить проект документу, який для обговорення опублікувала Федерація профспілок України, уряд хоче виділити шість категорій вразливих українців. Зокрема:

отримувачі житлових субсидій;

особи з інвалідністю І та ІІ групи, у тому числі особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

особи, які містять дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій;

багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

прийомні сім'ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;

побутові споживачі електричної енергії, що перебувають у житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, та не є одержувачами житлових субсидій.

Для встановлення статусу вразливого споживача громадянин може звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг із заявою про взяття на облік і застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів.

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Розгляд заяв та інформування споживача про встановлення статусу вразливого споживача чи відмову у його встановленні здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення вказаної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті компанії-постачальника.

До спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, що віднесені до категорій вразливих з боку постачальника електричних послуг, відносяться укладання договорів реструктуризації заборгованості та заборона ініціювати відключення через несплату за послугу у період з 15 жовтня до 15 квітня відповідного року.

Також пропонується покласти обов'язок на операторів систем розподілу забезпечувати безкоштовний ремонт/відновлення внутрішніх електричних мереж у житловому приміщенні споживача, що перебувають у аварійному стані та заборони нараховувати пеню і штрафи за несвоєчасну оплату рахунка за світло.

Також у разі аварійних відключень електричної енергії, таких споживачів мають заживити у першу чергу.

Графіки відключень світла

Як повідомили в "Укренерго", графіки аварійних відключень електроенергії в разі масованих атак Росії будуть більш збалансовані, зараз вони оновлюються.

Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що операторами систем розподілу підготовлені графіки відключень, якщо раптом атаки росіян та пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки.

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