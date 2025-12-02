Росія нищить енергетику Одещини: тисячі українців без світла

Критична інфраструктура зараз працює на генераторах.

Російська окупаційна армія у ніч на 2 грудня атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт.

За словами очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, уночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню регіону із застосуванням БпЛА типу "Shahed".

"Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору", - розповів посадовець.

Як зазначив Кіпер, внаслідок ударів зафіксовані пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих поки не надходила.

На місці працює міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах. Розгорнуто 11 пунктів незламності для надання допомоги населенню.

Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомила, що в результаті повітряного нападу в ніч на 2 грудня частина Саф’янівської громади і міста Ізмаїл залишилися без електроенергії.

Як уточнили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, ворог атакував обʼєкт енергетики. За попередніми даними, пошкоджено також близько 10 житлових будинків. Зараз на місці прокурори разом з іншими правоохоронцями фіксують наслідки. Енергетики працюють над відновленням світла. Розпочало розслідування за частиною 1 статті 438 "Воєнні злочини" КК України.

У регіональному главку ДСНС пояснили, що внаслідок влучань саме на обʼєкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа, яку вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували.

Удар Росії по Одесі - останні новини

Армія Російської Федерації ввечері 24 листопада та вночі 25 листопада атакувала Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. В результаті, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

В результаті ворожого обстрілу травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Також постраждали дві 24-річні жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки. Нічна масована атака спричинила нові пошкодження об’єктів цивільного та енергетичного призначення, виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури.

