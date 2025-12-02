Як зазначили в енергетичному відомстві, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Росія вчергове атакувала українські енергетичні об’єкти. Внаслідок ударів споживачі у чотирьох областях залишилися без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки без світла залишилася частина мешканців Одещини, Донеччини, Харківщини та Дніпропетровщини.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - додали в енергетичному відомстві.

У Міненерго також нагадали, що до кінця поточної доби в усіх регіонах України будуть почергово відключати світло. Бізнес та промисловість, в цей же час мають обмежити споживання електроенергії до визначеного рівня, оскільки будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

У відомстві також зауважили, що про зміни у графіках відключень може дізнатися на сторінці відповідного обленерго.

Атаки Росії на енергосистему України - останні новини

Росія активізувала атаки на енергосистему України. В ніч на на 2 грудня російські війська атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.

В ніч на 29 листопада Москва здійснила вже сьому за останні два місяці ракетно-дронову атаку на енергетику. Через атаку без світла залишились понад півмільйона споживачів у Києві, Київській та Харківській областях.

За кілька днів до цього у трьох областях було запроваджено аварійні відключення після чергової російської атаки на енергетику.

