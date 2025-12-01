В Україні 2 грудня вимикатимуть світло: коли не буде електроенергії у вівторок

Завтра, 2 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Графіки погодинних відключень застосовуватимуться протягом усієї доби обсягом від 0,5 до 3 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть аналогічно – з 00:00 до 23:59.
"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в "Укренерго".
Відключення світла – інші новини
1 грудня в Україні застосовуються цілодобові графіки обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень традиційно були наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
Після масованої атаки в ніч на 29 листопада – сьомої за останні два місяці – на об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишились понад півмільйона споживачів у Києві, Київській та Харківській областях.
Зокрема, в столиці через атаку ворога без світла залишилися мешканці частини Оболонського, Соломянського, Шевченківського, Подільського, Голосіівського та Святошинського районів.