В Україні 2 грудня вимикатимуть світло: коли не буде електроенергії у вівторок

Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Завтра, 2 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень застосовуватимуться протягом усієї доби обсягом від 0,5 до 3 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть аналогічно – з 00:00 до 23:59.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в "Укренерго".

1 грудня в Україні застосовуються цілодобові графіки обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень традиційно були наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Після масованої атаки в ніч на 29 листопада – сьомої за останні два місяці – на об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишились понад півмільйона споживачів у Києві, Київській та Харківській областях.

Зокрема, в столиці через атаку ворога без світла залишилися мешканці частини Оболонського, Соломянського, Шевченківського, Подільського, Голосіівського та Святошинського районів.

