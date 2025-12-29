Тисячі українців третій день поспіль без світла: Міненерго розкрило, де найгірша ситуація

Через погоду у низці регіонів частково знеструмлено 215 населених пунктів.

Станом на ранок понеділка, 29 грудня, 9 тисяч споживачів на Київщині залишаються без світла через масовану російську атаку 27 грудня, повідомив на брифінгу заступник міністра енергетики Микола Колісник.

За його словами, остання російська атака призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. Заступник міністра додав, що на лівобережжі Києва та в окремих районах області і надалі діють аварійні відключення.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - проінформував Колісник.

Він додав, що для стабілізації роботи енергосистеми в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

"У решті регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Актуальну інформацію споживачі можуть отримувати на офіційних ресурсах операторів системи розподілу(обленерго, - УНІАН)", - додав заступник міністра.

Колісник також повідомив, що через несприятливі погодні умови у низці регіонів частково знеструмлено 215 населених пунктів.

Атака Росії на енергосистему України - останні новини

27 грудня РФ вчергове массовано атакувала Київ та область дронами і балістикою. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Через наслідки ворожої атаки на лівому березі Києва продовжують застосовуватися екстрені відключення.

За прогнозами нардепа Сергія Нагорняка, стабілізувати ситуацію зі світлом на Київщині вдасться протягом тижня.

