Вийти на прогнозовані графіки: Шмигаль дав обнадійливий прогноз по світлу

За його словами, формуються додаткові резервні бригади для посилення роботи.

Найближчими днями в Україні планується перехід від аварійних до погодинних відключень світла. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація в енергосистемі залишається важкою - є суттєвий дефіцит потужності.

"Проте завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації. Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання - вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи", - написав він.

За його словами, була проведена повна верифікація когенераційних установок по Києву та області.

"Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати", - додав міністр.

Відключення світла - прогнози експертів

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що поліпшення погоди не вплине на ситуацію зі світлом у Києві, адже головна проблема - не мороз, а серйозні пошкодження ліній електропередач.

За його словами, наразі обмежені можливості розподілу та передачі електричної енергії в Київ: зараз блоки атомних електростанцій працюють не на повну, тому що немає куди передавати електричну енергію.

