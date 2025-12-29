Тисячі людей на Тернопільщині та Львівщині залишилися без світла: у чому причина

Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі.

Тисячі мешканців зі 109 населених пунктів Тернопільщини залишилися без світла через погіршення погоди в ніч на 29 грудня, повідомляє Тернопільська ОВА у Telegram-каналі.

"Станом на 6:00 у зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень 12 699 споживачів у 109 населених пунктах", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі. Місцевих мещканців закликають бути обережними поблизу дерев та ліній електропередач.

Негода лютує і на Львівщині. Як повідомляє "Львівобленерго", станом на 08:00 через стихію знеструмлені 16 населених пунктів повністю та 70 частково.

Зазначається, що над ліквідацією наслідків негоди працюють 29 бригад "Львівобленерго".

Відключення світла в Україні - останні новини

Через масовану атаку Росії 27 грудня на лівому березі Києва досі застосовуються екстрені відключення світла. Натомість Правобережжя столиці вже відключають за графіками.

Для стабілізації ситуації зі світлом у столиці, за прогнозом члена комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, потрібно 2-3 дні.

