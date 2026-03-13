Пєсков: Росія 'зберігає надію' на новий раунд переговорів щодо України

Москва зберігає готовність до переговорів щодо України, проте дата нового раунду поки не визначена, переконує речник Кремля.

Москва "зберігає надію" на проведення нового раунду тристоронніх переговорів щодо України, але поки що конкретної дати визначено не було. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ.

"Наші контакти з американськими візаві не дають підстав для сумнівів. Ми, як і раніше, високо цінуємо готовність США надавати посередницькі послуги у пошуках мирного врегулювання навколо "української кризи", – зазначив Пєсков.

Він додав, що Кремль сподівається на проведення чергового раунду переговорів, але наразі "немає чого повідомляти про конкретні домовленості щодо дати та часу його проведення".

Окремо Пєсков прокоментував рішення США щодо тимчасового послаблення нафтових санкцій проти Росії. Він назвав це "спробою стабілізувати енергетичні ринки".

"Без значних обсягів російської нафти стабілізація на енергетичних ринках неможлива", - заявив він.

Мирні переговори - останні новини

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією має відбутися на наступному тижні у Швейцарії або Туреччині. За його словами, головна тема зустрічі - домовлятися про продовження обмінів, а також про зустріч лідерів. Він переконаний, що питання територій можна вирішити лише на рівні президентів.

Згодом спеціальний посланець президента США Стів Віткофф висловив сподівання, що через виснаження і втому від війни незабаром з’явиться переломний момент, аби Росія і Україна досягли мирного врегулювання.

