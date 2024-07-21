Збільшення споживання через це не прогнозується.

В Україні скасували переведення годинників на літній час. У Міністерстві енергетики вважають, що енергосистема країни не постраждає від цього.

"Як і зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине", - заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

У нього запитали, чи не прогнозує відомство збільшення споживання через скасування літнього часу. Посадовець відповів, що ні.

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Скасування переходу на літній час

Як повідомляв УНІАН, у березні 2021 року ВР ухвалила в першому читанні проект закону "Про обчислення часу в Україні" (№4201), яким передбачалося встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Вже 16 липня парламент проголосував за скасування переведення часу з зимового на літній в Україні. Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що цього року в останню неділю жовтня (27 числа) стрілки ще буде переведено на зимовий час, але переведення на літній час з 2025 року не відбуватиметься.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив користь від скасування переходів на літній та зимовий час, зазначивши, що тепер в Україні буде "київський час".

"Я хочу нагадати всім, хто говорить, що це в нас було від діда-прадіда: цей час був введений в Україні в 1981 році, в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. А щодо обґрунтування переходу з зимового на літній час, вперше воно було обґрунтовано в Сполучених Штатах Америки в 1700-якомусь році. І один з пунктів обґрунтування було - що треба менше спалювати свічок,

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