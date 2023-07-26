Відновлена свердловина видобуває на добу 150 тисяч кубометрів газу.

"Укргазвидобування" виконало успішний капітальний ремонт 20-річної свердловини, відновивши її роботу з високими показниками видобутку 150 тисяч кубометрів газу на добу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В компанії підкреслюють, що через виснаження цільового продуктивного горизонту свердловина не експлуатувалася, а після ремонту відтепер щодоби видобуває понад 150 тисяч кубометрів блакитного палива.

"З початку року завдяки капітальному ремонту ми вже маємо більше 5 свердловин, де отримано понад 100 тис. куб. м щодобового видобутку газу. У випадках проведення капітальних ремонтів для відновлення роботи старих свердловин інвестиції значно менші в порівнянні із витратами на буріння нових об’єктів", – зазначив тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

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У компанії зазначили, що успіх проведених робіт на цій свердловині відкриває перспективу для уточнення геологічної моделі родовища, переоцінки запасів вуглеводнів та проведення додаткового буріння нових свердловин.

Видобування газу - яка зараз ситуація

Як повідомляв УНІАН, восени 2022 року компанія "Укргазвидобування" відновила роботу інфраструктурних об'єктів на території України, яка була звільнена від окупації, що дало можливість додатково видобувати близько 500 тис. куб. м природного газу на добу.

У квітні 2023 року "Укргазвидобування" одразу запустила дві свердловини, що додало понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

На початку липня введено в експлуатацію ще три свердловини з сумарним дебітом 425 тис. куб. м газу на добу. Дві з них - нові, а третя - після капітального ремонту.

14 липня "Укргазвидобування" завершила буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6 тисяч 600 м, яка стала найглибшою в історії компанії. Показник видобутку свердловини сягнув рівня 150 тисяч кубометрів.

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