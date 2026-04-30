Вихід ОАЕ з ОПЕК: в Росії зробили заяву щодо перспектив 'цінової війни'

Росія не збирається виходити зі складу ОПЕК+.

Віцепрем’єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак вважає, що рішення Об’єднаних Арабських Еміратів вийти з ОПЕК не призведе до негайної "цінової війни" на нафтовому ринку, оскільки конфлікт між США та Іраном не дозволяє нафтовиробникам Перської затоки збільшити постачання "чорного золота".

Видання Bloomberg зазначає, що після оголошення ОАЕ про вихід з ОПЕК, офіційні особи країни сигналізують про плани збільшити видобуток нафти, тому існують побоювання, що вихід країни з організації може зрештою створити передумови для боротьби за частку ринку.

"У нинішній ситуації, яка цінова війна може бути, коли на ринку спостерігається дефіцит?" – заявив Новак.

Відео дня

За його словами через блокування Ормузької протоки "величезні обсяги нафти сьогодні не надходять на ринок, а попит значно перевищує пропозицію".

Російський урядовець додав, що Росія не збирається виходити зі складу ОПЕК+. За його словами, група "дуже добре справляється з пом’якшенням ризиків на нафтових ринках".

Як додають у Reuters, ОАЕ посідали четверте місце серед найбільших виробників в ОПЕК+, тоді як Росія посідає друге місце, поступаючись лише Саудівській Аравії.

Вихід ОАЕ з ОПЕК - остання новини

28 квітня Об’єднані Арабські Емірати, одна з найбільших нафтовидобувних країн світу, оголосила про вихід з картелю ОПЕК. Reuters вважає це перемогою президента США Дональда Трампа, який звинувачував організацію в тому, що вона "обдирає решту світу", штучно завищуючи ціни на нафту.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що вихід ОАЕ зі складу ОПЕК може знизити нафтові ціни після відкриття Ормузької протоки.

