Раніше Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики.

Верховна Рада України не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 204 народних депутата при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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«Ми будемо наполегливо працювати над тим, щоб тарифи були зрозумілими та доступними для людей, при цьому, щоб у них були вищі зарплати, щоб менше людей були змушені звертатися за субсидіями», - сказав Вітренко перед голосуванням.

«Ми будемо говорити людям правду, з одного боку забезпечуючи реальну енергетичну незалежність України, а з іншого боку - працювати над тим, щоб припиняти зловживання монополістів. Ми будемо тиснути на наших зовнішніх ворогів, щоб вони не блокували, наприклад, можливості для України або Європи отримувати той же газ, наприклад, з Туркменістану. Це буде робитися в інтересах України. Перш за все, ми будемо збільшувати власний видобуток газу», - додав він.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики.

Про це в Telegram повідомив голова комітету Андрій Герус.

"Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики", - написав Герус.

Він зазначив, що 14 членів комітету проголосували за це рішення, двоє утрималися, а двоє проголосували проти.

Що цьому передувало

17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували 186 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

21 грудня уряд призначив Вітренко тимчасово виконуючим обов'язки міністра енергетики.

22 грудня Разумков в інтерв'ю одному з телеканалів сказав, що призначення Вітренка тимчасово виконуючим обов'язки міністра енергетики в обхід парламенту не сприятиме співпраці з урядом.

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Автори: Ігор Орел, Тетяна Поляковська