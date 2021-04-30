Новий глава компанії сказав, що ще не підписав трудовий контракт і не знає яка у нього зарплата.

Новопризначений голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що поки не знає розмір своєї зарплати в компанії і готовий працювати за невелику винагороду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час своєї першої прес-конференції на новій посаді.

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"Мені прямо сказали, що не буде у мене таких високих зарплат в "Нафтогазі", і я тоді сказав, що я розумію всю складність ситуації. Коли раніше приходив (в компанію - УНІАН), то працював не для грошей. Тобто не я собі встановлюю зарплату і для мене це не пріоритет", - сказав він.

Вітренко підкреслив, що в першу чергу хоче зробити державу сильною, а не заробляти гроші на державній посаді.

При цьому, новий глава компанії сказав, що ще не підписав трудовий контракт і не знає яка у нього зарплата.

"Мені просто сказали, що вона буде набагато менше. Менше - так менше, мене це не турбує", - додав він.

Що цьому передувало

Згідно з консолідованою фінансовою звітністю компанії за 2020 рік Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" виплати зарплат і премій керівництву зросли вдвічі у порівнянні з 2019 роком - до 672 млн грн.

У 2018 році наглядова рада «Нафтогазу» прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у розмірі 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді за транзитним контрактом, за рішенням якого «Газпром» має виплатити українській компанії 4,6 млрд дол. При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь "Нафтогазу".

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Автор: Ганна Бредіхіна