Вітренко наголосив, що станом на сьогодні запаси газу в сховищах в Україні більші, ніж зазвичай.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що чекає енергетичну систему України цієї зими у випадку довготривалих надто низьких температур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Якщо в лютому будуть два тижні в Україні морози по 15 градусів, то дійсно будуть проблеми. Але вони були такі ж і три роки тому, і десять років тому. Тому що немає таких енергетичних систем у світі, які б проектували для того, щоб не було ніяких проблем, не зважаючи на температуру. Для цього потрібні нереальні запаси газу, сховища, необмежені з добовою потужністю відбору. Це занадто дорого. Навіть найбагатші країни світу не можуть дозволити собі такої розкоші", - сказав він.

Тому, за його словами, на сьогодні запаси газу в сховищах в Україні більші, ніж зазвичай.

Читайте такожЗапуск "Північного потоку-2" відкладається мінімум на півроку:з'явилися подробиці"Ми прогнозуємо, наприклад, на 1 січня на 3% більше запаси газу, ніж середні запаси газу, скажімо у 2015 чи 2019 роках. Зараз нормальні запаси газу. Вугілля - критично малі запаси, менше, ніж зазвичай, але з іншого боку зараз іде багато вугілля", - пояснив Вітренко.

Транзит газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

1 листопада гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон констатував, що добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему до Європи зменшились на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро можуть дійти до нуля.

Раніше Вітренко заявив, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якнайшвидше сертифікувати "Північний потік-2".

Автор: Леся Лещенко