За його словами, "Нафтогаз" імпортував 77% газу.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренко, в тому, що Нафтогаз не закупляв дешевший газ навесні винний президент РФ Володимир Путін.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Вітренко сказав, що зараз в Україні такі ж запаси газу, як і за урядування попередників в особі екс-прем'єра Володимира Гройсмана.

"Тому ми маємо спокійно пройти зиму", - відзначив Вітренко.

Читайте такожЦіни на газ в Європі та Україні знову почали зростатиТакож він додав, що минулого року у жовтні у сховищах був рекордний об'єм газу - 28 млрд кубічних метрів.

"А коли ціна почала рости, через те що Путін почав скорочувати постачання газу на європейський ринок, тому стали менше закачувати", - зазначив голова НАК.

На запитання гостей програми, чому ж у "Нафтогазі" не купували газ у сховища весною, у березні-квітні, коли він коштував 230-240 доларів за 1000 кубів, Вітренко відповів: "У нас може хто завгодно імпортувати газ, є олігархи, у яких грошей більше, як у "Нафтогазу", але "Нафтогаз" імпортував газу більше за всіх - 77%. Якщо всі такі розумні та у травні були точно впевнені, що газ буде по 240, хоча він був уже по 350, і не буде дорожчати, то треба було купувати. Хто заважав? Стали б вже мільярдерами. Але проблема в тому, що ціни на газ визначаються політикою Путіна, передбачити яку достатньо складно. Ніхто не розуміє, чи він збільшить поставки газу, чи зменшить, чи буде Європа протидіяти якось цьому", - підсумував Вітренко.

Запаси газу в сховищах

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 11 грудня становили 15,47 млрд кубометрів із максимальної ємності 31 млрд куб. м. За тиждень запаси газу скоротилися на 3%, або на 470 млн куб. м.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді 2021 року, порівняно з жовтнем, зросла на 6,5% і склала 730,65 дол. або 19,2 тис. грн за тисячу кубометрів.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом. 29 жовтня спотові ціни на газ в Європі опустилися на третину-до 800 дол. за куб. м, а 8 листопада знову досягли тисячі доларів за куб. м.

Автор: Дмитро Хилюк