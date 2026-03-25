Європі загрожує дефіцит пального: гендиректор Shell дав невтішний прогноз

Наслідки конфлікту на Близькому Сході продовжують поширюватися на світові ринки енергоносіїв.

Європа незабаром може зіткнутись з перебоями постачання пального за сценарієм, який уже спостерігався в Азії через війну в Ірані. Про це повідомив гендиректор британської компанії Shell Ваель Саван на конференції CERAWeek від S&P Global, пише Bloomberg.

За його словами, наслідки конфлікту на Близькому Сході продовжують поширюватися на світові ринки енергоносіїв. Спочатку на Південну Азію, потім на Південно-Східну та Північно-Східну Азію, а з наближенням квітня дедалі більше впливатимуть на Європу.

"Ми намагаємося співпрацювати з урядами, щоб просто попередити їх про різні важелі, які їм доведеться задіяти, зокрема щодо попиту, а також про те, що їм потрібно зробити в плані зберігання", - зазначив гендиректор Shell.

Відео дня

Він також вказав, що британська компанія Shell може до кінця року прийняти рішення щодо інвестування в один або два проекти з видобутку природного газу у Венесуелі.

24 березня стало відомо, що Єврокомісія відклала презентацію довгоочікуваного плану щодо постійної заборони на імпорт російської нафти. Причина такого рішення полягає у наслідках війни на Близькому Сході, яка викликала великі потрясіння на світових енергетичних ринках та різкий стрибок цін на нафту.

Раніше повідомлялося, що різке зростання цін на енергоносії, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану, посилює тиск на уряди європейських країн, змушуючи їх шукати способи підтримати домогосподарства та бізнес.

