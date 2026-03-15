'Закрита не для всіх': в Ірані висловилися про блокаду Ормузької протоки

В країні кажуть, що багато суден обирають не проходити через протоку у звʼязку з власними безпековими побоюваннями.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що Ормузька протока відкрита для проходу. Про це він сказав в інтервʼю MS NOW.

За його словами, ця протока закрита лише для танкерів та кораблів, які належать противникам Ірану та їхнім союзникам.

"Протока не закрита для всіх, вона закрита лише для американських, ізраїльських та подібних суден і танкерів, а для інших немає обмежень", - запевнив міністр.

Арагчі додав, що багато суден обирають не проходити через протоку у звʼязку з власними безпековими побоюваннями, але це не стосується Ірану. Також він сказав, що багато танкерів і коралів продовжують проходити через Ормузьку протоку, тому вона не закрита.

Раніше CNN писало, що перекриття Ормузької протоки застало Трампа зненацька. За словами співрозмовників видання, Рада національної безпеки при президенті США не змогла повністю врахувати те, що деякі чиновники назвали найгіршим сценарієм, з яким зараз стикається американська адміністрація.

"Планування, як запобігти саме цьому сценарію - неможливому, як це довго здавалося - десятиліттями було основоположним принципом політики національної безпеки США. Я приголомшений", - висловився колишній американський чиновник, який працював при президентських адміністраціях як республіканців, так і демократів.

Згодом Дональд Трамп закликав Китай, Францію, Японію та інші країни направити кораблі до Ормузької протоки.

"Багато країн, особливо ті, які постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, надішлють військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб забезпечити відкритість і безпеку протоки", - додав президент США.

