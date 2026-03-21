ЄС закликав країни терміново заповнювати газові сховища на тлі війни в Ірані

Європі загрожує новий газовий шок через війну на Близькому Сході.

Європейський Союз закликав країни-члени якнайшвидше розпочати заповнення газових сховищ, щоб уникнути дефіциту та різкого зростання цін на енергоносії на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен у листі до урядів наголосив, що затягування із закачуванням газу може призвести до конкуренції за ресурси вже влітку.

"Ми є чистим імпортером енергії, тому високі та нестабільні світові ціни можуть вплинути на заповнення сховищ", – зазначив він.

ЄС пропонує знизити цільовий рівень заповнення сховищ до 80%, дозволяючи:

відхилення до 10%;

додаткові 5% – за несприятливої ситуації на ринку;

Країни мають виконати ці вимоги до 1 грудня.

Рішення ухвалюється на тлі війни з Іраном, яка вже впливає на глобальні енергоринки. Зокрема, нещодавні атаки по газовій інфраструктурі Катару можуть мати довгострокові наслідки – ремонт потужностей може тривати до п’яти років.

Попри відносно невелику залежність від газу з Близького Сходу, Європа стикається з посиленням конкуренції на світовому ринку та різким зростанням цін.

Нагадаємо, Ізраїль та США уразили найбільше газове родовище у світі – Південний Парс в Ірані. Удар призвів до зупинки двох нафтопереробних заводів із загальною потужністю приблизно 100 мільйонів кубометрів на добу.

У відповідь Іран випустив п'ять балістичних ракет по Катару, одна з яких спричинила ураження в Рас-Лаффані - найбільшому у світі заводу з виробництва скрапленого природного газу. Газ в Європі здорожчав на 35% відразу після цих атак.

