Газ в Європі здорожчав на 35% після удару Ірану по найбільшому заводу з виробництва СПГ

У світі очікують на тривалий дефіцит поставок газу.

Ціни на природний газ в Європі різко зросли після того, як Іран завдав ракетного удару по найбільшому у світі заводу з виробництва скрапленого природного газу.

Видання Bloomberg передає, що 19 березня ф'ючерси на еталонні сорти підскочили на 35%. Це призвело до зростання цін більш ніж удвічі порівняно з довоєнним рівнем. Ринок готується до наслідків удару по критично важливому хабу СПГ, який забезпечував близько п'ятої частини світових поставок.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об'єктів СПГ-інфраструктури в місті Рас-Лаффан зазнали ракетних ударів, що "спричинило значні пожежі та чималі подальші пошкодження".

Завод у Рас-Лаффані закрився на початку березня після атаки іранських дронів – це перше переривання поставок за три десятиліття його роботи. Проте останні удари загрожують утримати ціни на газ у Європі та Азії на високому рівні набагато довше.

Аналітики свідчать, що це може стати поворотним моментом для галузі СПГ, подібним до атаки на "Північний потік", або ще гіршим. Немає жодних ознак того, що Катар зможе відновити роботу інфраструктури найближчим часом. Поставки СПГ з цієї країни можуть бути припинені на місяці, а в найгіршому випадку – на роки.

Газові об'єкти в Хабшані (Абу-Дабі) також були зупинені після того, як на них впали уламки збитої ракети. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вживе заходів, якщо об'єкти з виробництва СПГ у Катарі знову зазнають нападу.

Деталі щодо масштабів збитків та термінів ремонту поки що невідомі. Хоча азіатські країни купують більшу частину СПГ, що постачається з Близького Сходу, будь-яке тривале переривання поставок призведе до скорочення глобального балансу пропозиції, що спричинить зростання цін у всьому світі.

Для Європи, зокрема, ескалація конфлікту відбувається в складний час, оскільки регіон виходить із зими з вичерпаними запасами в резервуарах. Це означає, що цього літа доведеться купувати більше партій СПГ, щоб поповнити запаси, конкуруючи з азіатськими покупцями за меншу кількість доступних ресурсів.

Війна в Ірані – останні новини

Напередодні Ізраїль та США уразили найбільше газове родовище у світі – Південний Парс в Ірані. Удар призвів до зупинки двох нафтопереробних заводів із загальною потужністю приблизно 100 мільйонів кубометрів на добу.

Після цього Іран випустив п'ять балістичних ракет по Катару, одна з яких спричинила ураження в Рас-Лаффані.

