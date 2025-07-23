Частина споживачів міста Суми та Сумської області залишаються без світла.

Російські окупанти вдарили дроном по одному з об’єктів "Сумиобленерго", повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі для частини споживачів електроенергії міста Суми та області діють обмеження. При цьому у Міненерго зазначають, що електропостачання в регіоні вдалося частково відновити.

"Вже вдалося відновити живлення для більшої частини споживачів", - зазначається у повідомленні.

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Крім цього, ворог атакував енергетичну інфраструктуру "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях. За даними пресслужби компанії, на більшості ділянок енергопостачання відновлене, постраждалих немає.

"Рух поїздів здійснюється за графіком", - вказано у повідомленні.

Удари Росії по енергетичній інфраструктурі - головні новини

Росія з 2022 року регулярно атакує енергетичну інфраструктуру України. Під ударами ворога були як розподільчі підстанції так і електростанції. Удари продовжилися і в 2025 році. Зокрема, 27 лютого 2025 року РФ завдала масованого удару по енергосистемі Харківської області.

Попри домовленість про енергетичне перемир’я між РФ та Україною, ворог продовжує періодично атакувати українські об’єкти енергетики.

За підрахунками аналітиків Київської школи економіки (KSE), загальні збитки українського енергетичного сектору вже перевищують 56 мільярдів доларів. Із цієї суми 16 мільярдів доларів-прямі руйнування, а ще понад 40 мільярдів - непрямі фінансові втрати. Для відбудови енергетичної інфраструктури, за оцінками експертів, потрібно понад 2 трильйони гривень.

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