РФ вдарила по передмістю Харкова, вбито чотирьох осіб і зруйновано термінал 'Нової пошти'

Відомо про шістьох поранених, деякі з них постраждали на місті удару по терміналу "Нової пошти".

Російські загарбники нанесли удари по передмістю Харкова. Внаслідок атаки вбито чотирьох людей і зруйновано термінал "Нової пошти", повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Російська атака сталася близько опівночі. Повідомлялося про серію вибухів і про спалах пожежі.

"Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей", - відзначив Синєгубов.

Також 6 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Харківська обласна прокуратура оприлюднила в Youtube відео наслідків обстрілу терміналу "Нової пошти" в передмісті. На відео можна побачити рятувальників, які працюють на завалах і знаходять постраждалих від ворожого обстрілу.

За даними слідства, у ніч на 13 січня 2026 року окупаційні російські сили здійснили масовану комбіновану атаку на територію поштового терміналу у Харківському районі.

"Спочатку було завдано удару двома ракетами, після чого - чотирма ударними безпілотними літальними апаратами. Попередньо встановлено, що під час атаки були застосовані ракети типу "Іскандер-М" та БпЛА типу "Герань-2", - наголосили в прокуратурі.

Крім того, задокументовано пошкодження двох АЗС.

Окремо міський голова Ігор Терехов повідомив, що близько о 2:00 ночі зафіксовано влучання "Шахеду" у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці виникла пожежа.

Удар по Харкову - більше новин

Як повідомляв УНІАН, 2 січня російські окупанти завдали удару по центральній частині міста. Внаслідок удару є значні руйнування в житловій багатоповерхівці. З-під завалів деблоковано тіла двох людей: 22-річної жінки та 3-річного хлопчика.

