Сьогодні, 5 грудня 2022 року, Японія ввела цінову стелю на російську нафту, за винятком імпортованої з заводу "Сахалін-2".
Як повідомляє Reuters, рішення було ухвалено після домовленості між країнами G7 і Австралією про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 дол. за барель в рамках останніх санкцій проти Росії через її війну в Україні.
Виключення щодо сирої нафти з далекосхідного російського проекту Сахалін-2, в якому японські енергетичні оператори мають частку після виходу Shell, було ухвалено у світлі енергетичної безпеки Японії.
Як йдеться в матеріалі, про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають початися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше.
Війна в Україні та ембарго на російську нафту:
Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.
3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.
5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.
Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.
Очікується, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.
Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що це слабка позиція.
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