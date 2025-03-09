Фон дер Ляєн зазначила, що блок має певні успіхи.

Європейський союз продовжить слідувати своєму плану відмови від російського газу. Блок намагається досягти енергетичної незалежності.

Видання The Guardian пише, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності уникати можливих лазівок для обходу санкцій, запроваджених щодо Російської Федерації через вторгнення в Україну. Вона нагадала про важливість поступової відмови від російських енергоресурсів.

"Ми досягли успіху, але ми завжди бачимо, звісно, що є шпаринки, з якими ми маємо бути обережними і працювати над ними", - додала фон дер Ляєн.

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Також політик вказала на потребу в подальшій роботі для забезпечення ефективності санкцій проти Росії.

Продаж російського газу в Європу - останні новини

Минулого року Євросоюз отримав 16,5 млн тонн скрапленого природного газу до середини грудня, незважаючи на зусилля зі скорочення поставок із Росії. Це вище за показник попереднього року в 15,18 млн тонн.

Новий комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен обіцяв цього року представити план того, як блок зможе виконати поставлене на 2027 рік завдання щодо відходу від російського викопного палива.

Пізніше він повідомив, що ЄС докладатиме більше зусиль для заміни російських енергоресурсів, розглядаючи, зокрема, збільшення імпорту газу зі США та прискорений розвиток відновлюваної енергетики.

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