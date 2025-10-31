Крім того, за допомогою безпілотників вдавалося знаходити дітей, що загубилися. Для пошуку включали на безпілотнику гучномовець (програвали дитячу пісню), і це допомогло їх знайти.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) активно запроваджують використання дронів тароботизовані системи для ліквідації наслідків небезпечних подій.

Як передає кореспондент УНІАН, про на брифінгу сказав Ігор Гетало, начальник Управління організації роботи та використання безпілотних систем та робототехніки ДСНС. Гетало розповів про роботизовані системи і дрони, які застосовують рятувальники при появі надзвичайних ситуацій, у тому числі після російських масових атак.

"Нам вдалося інтегрувати безпілотні системи майже в усі напрямки діяльності нашої служби. Наші системи працюють на воді, під водою, на землі, у повітрі і навіть у вогні, тому що в арсеналі нашої служби ми використовуємо і самі звичайні БПЛА типу мультиротору, і дрони типу "крило", які дозволяють на масштабних пожежах в екосистемах здійснювати польоти на великі відстані, та на пункти управлінь, на штаби передавати звичайний стрім, ортофотоплани", - відзначив Гетало.

Відео дня

Також при пожежогасінні застосовуються наземні роботизовані системи, які дозволять здійснювати безпечне гасіння в місцях, де існує загроза обвалу чи вибуху, загроза розгерметизації (якщо це нафтогазовий комплекс), загроза розгерметизації резервуарів.

Разом з тим, піротехніки активно застосовують багатонаціональні роботи, які при виявленні вибухонебезпечних предметів, наприклад, касетних боєприпасів, дозволяють здійснювати їхнє дистанційне знищення. Ще піротехніками використовуються машини механізованого розмінування, які дозволяють на деокупованих територіях значно пришвидшити розмінування більшої кількості і об’ємів забруднених земель, аби фермери могли скоріше почати обробку родючих земель.

Застосування надводних і підводних систем дозволяють, особливо у зимовий період, зменшити час перебування водолазів під водою, або дозволяють дистанційно робити пошук об’єктів чи предметів. Інколи ці системи дозволяють шукати тіла потопельників.

Гетало додав, що ДСНС має системи європейського виробництва, але зараз залучаються системи і державного виробника.

Він зазначив, що станом на зараз служба забезпечена на 95% різними БПЛА, а щодо наземних роботизованих комплексів "є ще куди рухатись".

За його словами, БПЛА станом на зараз вже є незамінним інструмент для ліквідації надзвичайних подій. Завдяки безпілотникам можна виявляти пожежі в екосистемах на ранніх стадіях, а й здійснювати пошук порушників протипожежного режиму.

"Після ракетних, артилерійських ударів, бомбових ударів, будівлі, які зазнали руйнувань - є не дуже стабільними. Наші системи дозволяють ці будівлі обстежити для пошуку потерпілих без додаткової загрози для особового складу", - розповів Гетало.

Він додав, що часто хтось не виходить на зв’язок і може перебувати у пошкодженій будівлі в умовах, що ця будівля поступового руйнується. Тому, безпілотники дозволяють здійснити обстеження таких будівель на кожному поверсі. Це треба робити, аби зрозуміти, чи варто відправляти у цю будівлю рятувальників.

Окрім того, в цьому році за допомогою безпілотників вдалося знайти 12 людей у лісовій місцевості. Для пошуку дитини включали на безпілотнику гучномовець (програвали дитячу пісню), і це допомогло її знайти.

Також під час гасіння пожеж в екосистемах застосовуються БПЛА з тепловізорами.

Окрім пожежних роботів в ДСНС є ще логістичні роботи і роботи-евакуатори.

Водночас, Гетало підкреслює, що "жоден робот, в ніякому випадку, не зможе замінити роботу пожежного рятувальника", але роботизовані системи допомагають полегшити роботу рятувальників, а в окремих випадках - зберегти їхнє здоров’я і навіть життя.

"Перший самий масовий кейс – це роботи пожежогасіння. На жаль, з приходом війни в нашу країну нам дуже часто доводиться працювати в умовах, коли існують ризики повторних ударів. Ворог нехтує усіма правилами війни, не дивиться ні на що, і після першого удару, через 30-40 хвилин, або навіть через годину в це місце знову прилетить "шахед" або балістична ракета. І цей другий удар спрямований на працівників ДСНС, на медиків, на поліцейських, на волонтерів, які прибули на це місце для надання допомоги . І якраз ці роботи нам дозволяють не зупиняти гасіння на пожежах", - наголосив Гетало.

За таких обставин роботи дозволяють ліквідовувати пожежі. Оператор може перебувати в укритті і здійснювати гасіння пожежі.

Робота ДСНС: новини

Як повідомляв УНІАН, у червні 2025 року в Києві під час масованого російського обстрілу загинуло троє рятувальників ДСНС. Ще 9 рятувальників зазнали поранень. Усі вони намагалися ліквідовувати наслідки російських ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: