На сьогодні в газосховищах зберігається близько 14,2 млрд кубів газу.

В газосховищах України достатньо газу, щоб пройти зиму.

Про це повідомив прем'єр- міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, попри обстріли, в Україні розпочався опалювальний сезон, у більшості міст уже почалося підключення тепла.

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"Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", - зазначив Шмигаль.

Ризики пошкодження газотранспортної системи України

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може влаштувати теракт, щоб вивести з ладу українську газотранспортну систему та вимагати від Європи запуску свого газопроводу "Північний потік-2".

17 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради ЄС у закордонних справах попередив Євросоюз, що президент РФ Володимир Путін готується завдати ракетних ударів по українській газотранспортній системі та "Турецькому потоку".

Кулеба закликав держави ЄС прискорити надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також забезпечити сталість постачання ракет і боєприпасів до них.

За його словами, єдиний спосіб упередити цей сценарій полягає в тому, щоб держави ЄС вже зараз зайняли тверду позицію та донесли до Росії: зняття санкцій та запуску "Північного потоку-2" не буде за жодних умов.

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