Україна має значні поклади природного газу, достатньо вільних обсягів газових сховищ і може збільшити експорт електроенергії.

Україна може стати одним з гарантів енергетичної безпеки Європейського континенту.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції "Шельфи північних морів".

"Україна може стати - і, я в це вірю, - стане одним з гарантів енергетичної безпеки Європейського континенту. Разом з Україною ви зможете не допустити більше таких цінових криз", - сказав він.

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Так, за словами Зеленського, Україна має унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 мільярдів кубометрів поблизу з кордоном Європейського Союзу. Європейці можуть ними користуватися.

"Нас запитують: як можна допомогти? Ось так практично - використовуйте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг – 15 мільярдів кубів. Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати у нас, а ще 12 мільярдів кубометрів – це може бути газ, необхідний взимку для безпеки всієї Європи. Ви можете допомогти нам. І це буде вашою допомогою і нам, і собі", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна також має значні поклади природного газу. За словами президента, українські родовища газу можуть грати для Європи таку ж стабілізаційну роль, як і родовища Норвегії.

"Ми запрошуємо всіх інвесторів, підрядників і сервісні компанії приходити у видобуток газу в Україні. Хочете прагматично допомагати нам - будь ласка, це інструмент. Отримувати ліцензії, укладати угоди про розподіл продукції, здійснювати розвідку і буріння. Ми були б вам вдячні", - продовжив Зеленський.

Він зазначив, що Україна готується збільшити експорт електрики країнам Євросоюзу.

"Попри війну, під час війни ми забезпечуємо цей експорт, і наша електрика значно дешевша, ніж зараз є на ринку. Ми реально можемо допомогти подолати кризу вартості життя в сусідніх з нами країнах ЄС", - підкреслив президент.

Також він закликав інвестувати у виробництво "зеленої" енергії та "зеленого" водню в Україні.

"Наша держава - одна з найкращих локацій для забезпечення всієї Європи "зеленою" енергією та "зеленим" воднем. У нас є все для цього – достатньо площ, гарний вітер, гарне сонце, а також готова енергетична логістика – це потужні лінії електропередачі, це газопроводи, які можуть бути використані для водню – звичайно, після відповідної модернізації", - додав Зеленський.

"Незалежність Європи від Росії, зокрема в енергетиці, має фундаментальне значення для всіх європейців. І ми не вперше говоримо, що разом з Україною Європа здатна зробити набагато більше, ніж з Росією", - підкреслив президент.

Війна в Україні та ситуація з газом:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ.

Згодом у Євросоюзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосувалася понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною нижче ринкової.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

23 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що Євросоюз знайшов заміну російському газу.

28 червня Литва заборонила імпорт російського газу.

8 липня транзит російського газу через Україну досяг історичного мінімуму.

11 липня стало відомо про те, що у Франції переводять котли на мазут на випадок зупинки поставок російського газу.

17 липня в Німеччині заявили, що не зможуть пережити наступну зиму без російського газу.

6 серпня Ердоган підтвердив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

29 серпня 2022 року стало відомо про те, що Німеччина і Данія об'єдналися, щоб позбутися російського газу.

Того ж дня, 29 серпня, в Європі було зафіксовано падіння цін на газ.

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