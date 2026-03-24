Трамп одним дописом про війну в Ірані збагатив інсайдерів на сотні мільйонів доларів

Рекордні продажі були зафіксовані за 15 хвилин до публікації.

Допис президента США Дональда Трампа про нібито прогрес у перемовинах з Іраном, що спричинив обвал цін на нафту одразу на 14%, збагатив інсайдерів на сотні мільйонів доларів.

Видання Bloomberg пише, що приблизно за 15 хвилин до публікації допису американського президента у соцмережах, було продано ф'ючерсів щонайменше на 6 мільйонів барелів нафти сортів Brent і West Texas Intermediate (WTI).

Продаж відбувся між 6:49 та 6:50 ранку 23 березня за нью-йоркським часом. Номінальна вартість швидко проданих обсягів нафти становила близько 650 мільйонів доларів, перш ніж допис Трампа в Truth Social о 7:05 ранку спричинив падіння цін.

За попередні п’ять торгових днів обсяги торгівлі складали в цей самий час в середньому 700 000 барелів, або в 8,6 разів менше.

При цьому Financial Times оцінює вартість проданих ф’ючерсів дещо скромніше – у 580 мільйонів доларів. Проте додає, що винятковий період угод дуже сильно нагадує хвилю великих високоприбуткових ставок, зроблених на ринку прогнозів Polymarket щодо термінів атак США на Іран та Венесуелу, що відбулися в останні місяці.

"Важко довести причинно-наслідковий зв’язок, але виникає питання, хто міг би так активно продавати ф’ючерси саме в той момент - за 15 хвилин до публікації Трампа. Моє внутрішнє відчуття, сформоване за 25 років спостереження за ринками, підказує, що це дійсно ненормально. Це ранок понеділка, коли немає важливих даних, немає жодних виступів представників ФРС, на які можна було б спиратися. Це надзвичайно велика угода для дня без ризиків, пов’язаних з подіями. Хтось щойно став значно багатшим" – зазначає ринковий стратег однієї з американських брокерських компаній.

У дописі в соцмережі X пізніше в понеділок спікер іранського парламенту Мохаммад-Багер Галібаф заперечив, що між Вашингтоном і Тегераном відбувалися будь-які переговори, що знову спричинило здорожчання нафти.

"Фейкові новини використовуються для маніпулювання фінансовими та нафтовими ринками і для виходу з болота, в якому застрягли США та Ізраїль", – додав іранський чиновник.

Ціни на нафту та заяви Трампа – останні новини

21 березня президент США Дональд Трамп висунув Ірану ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки. Незадовго до закінчення терміну дії ультиматуму 23 березня він заявив про прогрес в переговорах з Тегераном.

Після такої заяви ціни на нафту суттєво просіли. Однак вже 24 березня ціни знову пішли вгору: марка Brent здорожчала на 2,59 долара – до 98,51 долара за барель, а марка WTI додала в ціні 2,39 долара – до 90,52 долара за барель.

