Підготовче засідання у справі призначено на 15 липня.

Суд розгляне законність збільшення плати за транспортування газу для населення.

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

ОАСК відкрив провадження у справі щодо оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 6 березня 2020 року №580 «Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем».

Позивач вважає, що постановою порушуються його права, оскільки він використовує вдвічі менший обсяг природного газу, а повинен сплачувати за транспортування 126 куб.м. в обов’язковому порядку.

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Ціна за транспортування газу для населення: деталі

Відповідно до оскаржуваної постанови, з початку 2021 річна замовлена потужність споживача визначається виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, але не може бути меншою, зокрема, за 126 куб. м – для побутового споживача, який використовує природний газ для підігріву води та приготування їжі.

Мінімальну вартість транспортування газу підняли й для тих, хто має газовий котел для опалення будинку.

Мінімальна місячна оплата для таких споживачів становить близько 45 грн, навіть, якщо споживач не використовує газ ля опалення, а лише для приготування їжі.

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Автор: Дмитро Хилюк