Президент закликав прискорити відправку місії експертів ООН на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена в энергокризі, а світова спільнота має бути зацікавлена у припиненні російського терору.

Про це він заявив під час свого відеозвернення до учасників саміту G20, який оприлюднив Офіс президента у своєму Telegram.

"Всі ви бачите, на що спрямований зараз російський терор. Це спроба перетворити холод на зброю. На зброю проти мільйонів людей.

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Ударами російських ракет та іранських дронів, які використовують окупанти, зруйновано близько 40% нашої енергоінфраструктури. Щотижня Росія підриває наші електростанції, трансформатори, лінії постачання електрики. Супутня мета цього терору - не дати експортувати нашу електрику сусіднім країнам, що могло б значно допомогти їм стабілізувати енергетичну ситуацію і зменшити ціни для споживачів. Росія зацікавлена в енергокризі. А ми ж всі повинні бути зацікавлені в припиненні терору", - заявив він.

Зеленський також подякував усім партнерам, які вже допомогли Україні з постачанням систем ППО.

"Це дає нам можливість збивати частину російських ракет та іранських дронів. Але ми маємо повністю захистити наше небо. Я прошу вас нарощувати відповідну допомогу", - підкреслив він.

Президент також закликав прискорити відправку місії експертів ООН на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України.

"Ми вже запропонували направити місію експертів ООН на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України для оцінки руйнувань і потреб у відновленні, а також з метою запобігання їх подальшого знищення. Треба прискорити відправку цієї місії! Це буде конкретний внесок міжнародного співтовариства в стабілізацію енергоситуації в Україні та Європі, а, отже, і на глобальному енергоринку. Втім, незалежно від рішень світу, Росія може в будь-який день відмовитися від ударів по українській енергогенерації та по об'єктах, які задіяні в поставках води та тепла людям. Нехай Росія доведе такою своєю відмовою від терору, що дійсно зацікавлена в поверненні миру", - підкреслив він.

Зеленський також заявив, що потрібно ввести обмеження ціни на російські енергоресурси.

"Ми маємо зробити й фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовувалися як зброя. Треба ввести обмеження ціни на російські енергоресурси. Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності та стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії. Щоб експорт був не вище собівартості. Це чесно. Якщо забираєш ти, світ має право забрати у тебе", - резюмував він.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Станом на 1 листопада Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

5 листопада в семи областях України ввели аварійне вимкнення електропостачання. Того ж дня, 5 листопада, аварійне вимкнення були введені в Києві.

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