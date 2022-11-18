Він також закликав жителів довколишніх сіл прихистити жінок і дітей з міських багатоповерхівок.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків порадив мешканцям багатоповерхових житлових будинків виїхати на час зими за межі міста через погіршення ситуації з енергопостачанням.

Як заявив Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс", існує велика ймовірність того, що світла не буде по кілька днів. Міський голова також зазначив, що через російські ракетні удари 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення.

"Рекомендую знайти місце перебування в сільській місцевості або в індивідуальних будинках. Хтось може мати родину, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати в багатоквартирних будинках", – додав Марцінків.

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Мер також закликав жителів довколишніх сіл прихистити жінок і дітей з міських багатоповерхівок. Він зазначив, що місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони зможуть не вмістити всіх бажаючих.

Зима під час війни: до чого готуватися

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що в 11 громадах Донецької області, які розташовані вздовж лінії фронту, цієї зими не буде опалення. Він додав, що частина людей, які проживають в багатоповерхівках, буде переміщена в приватний сектор.

Крім того, Кириленко повідомив, що зима для мешканців окупованого Маріуполя буде вкрай складною – без тепла, електрики та водопостачання.

Через складну ситуацію Кабінет Міністрів України затвердив постанову, згідно з якою важливі для проходження опалювального сезону товари будуть звільнені від ввізного мита. До переліку таких товарів увійшли газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки і обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

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