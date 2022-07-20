Якщо гроші на закупівлю газу і знайдуть, то до жовтня збільшити запас до 19 млрд кубометрів не вдасться фізично.

"Нафтогаз" просить у Кабміну гроші з держбюджету. Інакше компанія може зірвати план уряду щодо закачування газу на зиму.

Про це пише РБК-Україна.

Гроші на газ потрібні вже зараз. За рішенням уряду в підземних сховищах до 1 жовтня має бути 19 млрд кубометрів газу. На сьогоднішній день, враховуючи 1 млрд власного видобутку на місяць, запас в ПСГ виріс до 11,5 млрд – до жовтня такими темпами можна збільшити обсяг лише орієнтовно до 14 млрд кубометрів.

Щоб виконати завдання уряду і досягти позначки в 19 млрд "кубів", НАК потрібно імпортувати ще 5,6 млрд кубометрів. Враховуючи рівень цін газу в Європі, на це буде потрібно 250 млрд гривень. Саме такий розрахунок містяться в листі НАК на адресу Кабміну, з яким вдалося ознайомитися журналістам.

Частина грошей, виходячи з листа, у НАК є. Але коштів не вистачить навіть на імпорт 1 млрд кубометрів. Компанія також планує збільшити кредит від ЄБРР для закупівлі газу – зараз відкрита лінія на 300 млн євро. Співрозмовники видання з міжнародних фінансових організацій вважають, що швидко домовитися про збільшення кредиту буде складно. Адже раніше НАК заявив кредиторам про можливість призупинення зовнішніх платежів.

Частину грошей на газ компанія планує отримати від продажу стратегічних активів "Укртранснафти". Але це ризик, оскільки такий крок несе потенційну загрозу втрати фізичної можливості транзиту нафти. Виходячи з інформації від" Нафтогазу", брак коштів залишиться майже в районі 150 млрд гривень.

"За таких умов єдиним можливим джерелом фінансування придбання імпортованого природного газу є фінансування цієї закупівлі з державного бюджету... Найбільш прийнятним варіантом є збільшення статутного капіталу НАК" Нафтогаз України", - йдеться в листі НАК на адресу Кабміну. За документами, наявними в розпорядженні видання, статутний капітал пропонується збільшити на 150 млрд гривень.

Друга проблема, яка може виникнути – переведення гривні в євро для оплати газу. НАК, отримавши гривню від банків, повинен буде скупити за неї євро на міжбанківській валютній біржі. До речі, у своєму листі Кабміну "Нафтогаз" просить сприяння з боку НБУ щодо забезпечення валютним ресурсом. У Нацбанку поки не коментують можливі наслідки таких великих операцій на міжбанку – 150 млрд гривень це приблизно 5 млрд доларів, враховуючи, що імпортери купують валюту за курсом 29,25 гривень/долар.

"5 млрд євро - це катастрофічно велика сума, враховуючи поточний рівень резервів - це практично чверть резервів. Продаж такої суми матиме катастрофічні наслідки для макроекономічної стабільності без перебільшення", - переконаний керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Якщо гроші на закупівлю газу і знайдуть, то до жовтня збільшити запас до 19 млрд кубометрів не вдасться фізично. Починати потрібно було мінімум місяць-два тому.

Нагадаємо, за рішенням уряду до опалювального сезону Україна повинна закачати у газові сховища приблизно 19 млрд куб. м газу. Юрій Вітренко говорив, що для цього потрібно залучити 8 млрд доларів.

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