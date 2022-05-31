Раніше Байден особисто заявляв, що підготував ініціативу, що дозволяє передавати активи РФ Україні.

Адміністрація Байдена побоюється, що конфіскація заморожених в результаті санкцій активів Росії може підірвати репутацію Сполучених Штатів як притулку інвестицій.

Про це The New York Times повідомили джерела в Білому домі.

За словами одного чиновника, в адміністрації Байдена було небажання "прояснювати відносини між нами і європейцями щодо санкцій".

Таким чином, Вашингтон прагне знайти якесь розв'язання при аналізі того, чи може конфіскація російських коштів, наприклад, спонукати інші країни перевести свої резерви в інші валюти й не допустити їх потрапляння в руки Америки.

Деякі представники національної безпеки в адміністрації Байдена кажуть, що вони стурбовані тим, що, якщо переговори між Україною і Росією почнуться, не буде можливості запропонувати Москві істотне ослаблення санкцій після того, як резерви з її закордонних рахунків вичерпаються.

Як писав УНІАН, раніше Байден заявляв, що підготував ініціативу, що дозволяє передавати активи РФ Україні.

Наразі, згідно з законодавством, щоби продати арештовані активи, прокурори повинні спершу довести, що ці активи є доходами від злочинів. Без складу злочину олігархи могли б подати у суд на повернення своєї власності і мали б хороші шанси на перемогу.

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