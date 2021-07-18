За минулий тиждень офіційний курс долара до гривні практично не змінився.

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 гривень.

Такий прогноз дав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, передає РБК-Україна.

"З кінця червня курс долара на міжбанку залишається в "боковику", і здійснює незначні коливання в діапазоні 27,2–27,5 гривень. На даних рівнях курс долара знайшов свою тимчасову рівновагу", - зазначив він.

Аналітик нагадав, що за минулий тиждень офіційний курс долара до гривні практично не змінився, на інших же сегментах валютного ринку долар незначно знизився на 0,1-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, залишився на рівні 27,29 гривень. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,30/27,33 до 27,22/27,24 гривень (-0,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,17 / 27,37 до 27,13/27,31 (-0,1%/-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

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Нагадаємо, Національний банк України на понеділок, 19 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,23 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,14 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Денис Прядко