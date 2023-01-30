Всього запропоновано скасувати 47% ліцензій та дозволів.

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ з дерегуляції) рекомендувала Кабміну скасувати значну частину інструментів державного регулювання.

Як зазначається в повідомленні прес-служби Мінекономіки, йдеться про дозволи, ліцензії, декларації погоджень й т.ін. у сферах, формування політики в яких здійснює Міністерство економіки.

"Всього запропоновано скасувати 47% ліцензій і дозволів. Таке безпрецедентне рішення має на меті суттєво розширити економічні свободи в Україні та стимулювати розвиток підприємництва. Відповідне рішення було ухвалено на першому засіданні Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції 26 січня", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначила перший віце-прем'єр - міністр-міністр економіки Юлія Свириденко, вільне регуляторне середовище є надзвичайно важливим чинником економічного зростання.

"Ми ліквідуємо інструменти, що заважають бізнесу нормально працювати, серед яких є рудименти ще радянських часів. Істотно спростимо і оцифруємо інструменти, необхідні для захисту інтересів суспільства. Роботу починаємо з інструментів, якими займається Міністерство економіки. Майже половина з них буде ліквідована, а решта - вдосконалена. Надалі міжвідомча робоча група розгляне інструменти регулювання, що належать до сфери компетенції інших органів влади", - повідомила Свириденко.

Бізнес під час війни:

У квітні 2022 року в Україні запустили безкоштовну платформу для допомоги в релокації бізнесу. Подавати заявки могли як підприємства, що вимагають переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення або інші активи.

У грудні 2022 року бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності через російські терористичні атаки та дефіцит електроенергії.

17 січня 2023 року бізнес пом'якшив негативні очікування щодо майбутньої ділової активності та інфляції.

Станом на 30 січня 2023 року через війну 80% компаній зіткнулися з падінням бізнесу.

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