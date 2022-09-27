Криптовалюта відновлюється в ціні після того, як тижнем раніше вона оновила локальний мінімум з середини червня.

Найдорожча криптовалюта у світі – біткоїн – знову подолала позначку в $20 тис. Вона почала активно зростати в ніч на 27 вересня.

За даними CoinMarketCap, станом на 27 вересня 12:00 за Києвом перша криптовалюта торгується на рівні в $20,2 тис., за останню добу вона подорожчала на 8%.

Найдорожча криптовалюта у світі знову зростає в ціні після того, як тижнем раніше вона оновила локальний мінімум з середини червня, опустившись нижче позначки в $18,5 тис. Своєю чергою, Ethereum, другий найдорожчий криптоактив, який нещодавно відмовився від майнінгу, подорожчав за добу на 4,4% до $1380.

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Один з найвідоміших криптотрейдерів Міхаель ван де Поппе вважає, що біткоїн досяг свого "дна". Станом на сьогодні криптовалюта торгується на 60% нижче своїх історичних максимумів, встановлених в листопаді 2021 року, а середній показник в $18 тис. означає, що вона навряд чи вже впаде нижче без серйозного макроекономічного шоку.

Трейдер спрогнозував зростання біткоїна до $23 тисяч в найближчому майбутньому з подальшим продовженням руху.

Що відбувається з біткоїном

Трохи менш як рік тому біткоїн торгувався на рівні в $69 тисяч і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти в $100 або навіть $200 тис. Однак нового піку не сталося, а 2022 ознаменував собою крах всіх основних діджитал-активів.

З початку літа 2022 біткоїн торгується у відносно вузькому діапазоні. За цей час ціна криптовалюти опускалася до $17,6 тис. і на піку сягала $25 тис.

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