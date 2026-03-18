ОАЕ послаблюють податкові правила для експатів на тлі війни в Ірані

ОАЕ дозволять експатам більше часу за кордоном, щоб зберегти податковий статус і стимулювати повернення через регіональну нестабільність.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів розглядає пом’якшення вимог щодо мінімальної кількості днів перебування в країні для іноземців, які тимчасово виїхали через загострення ситуації навколо Ірану. Цей крок має на меті стимулювати повернення експатів і зберегти статус ОАЕ як фінансового центру регіону, пише Financial Times.

Експати, які покинули країну після початку конфлікту, зможуть більш гнучко зберігати податкове резидентство, навіть якщо проведуть за кордоном більше часу, ніж зазвичай дозволяють правила. Для резидентства зазвичай потрібно перебувати в ОАЕ 183 дні на рік або 90 днів за умов значних зв’язків з країною, таких як робота чи постійне житло.

Особливо це важливо для Дубаю, який залучає заможних людей нульовим податком на доходи та репутацією безпечного фінансового хабу. Через війну деякі резиденти тимчасово покинули країну, а обмеження авіасполучення, включно з скасуванням рейсів компанією British Airways та періодичними закриттями повітряного простору, ускладнюють їхнє повернення.

Вищі посадовці Федерального податкового управління ОАЕ не планують масових винятків, однак готові розглядати заявки індивідуально після завершення конфлікту. Крім того, у країні діє принцип "центр життя", що дозволяє зберігати резидентство, якщо основне місце проживання та фінансові інтереси залишаються в ОАЕ.

Для тих, хто не зможе зберегти статус податкового резидента ОАЕ, можливі додаткові податкові зобов’язання у країнах свого громадянства, зокрема у Великій Британії. Така ситуація може вплинути на економіку та імідж Дубая як привабливого фінансового центру.

Як повідомляв УНІАН, через війну з Іраном, постійні обстріли та відток мешканців Дубай може втратити велику кількість мешканців та впасти у рейтингах найкомфортніших місць для життя.

У колонці для The New York Times професор Річард Флорида пише, що багато експатів обирали Емірати заради кар'єрних перспектив, безпеки, якісних шкіл та розкішного способу життя, який ОАЕ пропонували їхнім сім'ям. Але в умовах постійної нестабільності Еміратам загрожує "потенційний відток високодохідних експатів". Адже більшість з них мала лише дворічні візи на проживання, які напряму залежали від роботи. Автор нагадав, що близько 10 мільйонів із 11,4 мільйона мешканців Еміратів є іноземними громадянами.

